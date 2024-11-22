Лидер «Аталанты» Эдерсон решил перейти в английский топ-клуб

Полузащитник «Аталанты» Эдерсон готов продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

О заинтересованности «горожан» в подписании бразильца сообщалось менее двух недель назад. По данным TEAMtalk, хавбек польщён интересом «Манчестер Сити» – он хотел бы выступать под руководством Хосепа Гвардиолы.

Стоимость Эдерсона оценивается экспертами портала Transfermarkt в 40 млн евро. Контракт 25-летнего футболиста с «Аталантой» рассчитан до середины 2027 года.

В текущем сезоне опорник отметился одним голом и одной результативной передачей в 14 матчах команды Джан Пьеро Гасперини во всех турнирах.