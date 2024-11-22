Родри: «Снимаю шляпу перед Кроосом»

Обладатель «Золотого мяча» Родри Эрнандес рассказал, что думает о бывшем полузащитнике мадридского «Реала» Тони Кроосе.

34-летний экс-хавбек завершил карьеру летом, а в конце октября финишировал девятым в голосовании за «Золотой мяч».

«Снимаю шляпу перед Тони Кроосом. Он ушёл из футбола, будучи на пике, не дожидаясь момента, когда футбол уйдёт из него. Это решение достойно уважения», – сказал в интервью El Larguero футболист «Манчестер Сити».

Родри выиграл «Золотой мяч», опередив в итоговом зачёте Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.

Тони Кроос в составе «Реала» стал победителем Лиги чемпионов в прошлом сезоне.