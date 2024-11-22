«Он станет лучше, когда поймёт»: Родри дал совет Винисиусу

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес поделился мнением о Винисиусе Жуниоре.

Испанец обошёл бразильского форварда мадридского «Реала» в голосовании за «Золотой мяч». Узнав об этом, представители «сливочных» решили бойкотировать церемонию.

«Думаю, Винисиус – умный парень. Со временем он поймёт, что чем больше внимания ты уделяешь игре, тем лучше становишься», – приводит Madrid Universal слова Родри.

Винисиус Жуниор финишировал вторым в итоговом зачёте «Золотого мяча», отстав от победителя на 41 балл. Третье место осталось за Джудом Беллингемом, также выступающим за «Реал».