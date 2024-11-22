​Гибель Эмилиано Салы - тяжба между «Кардиффом» и «Нантом» продолжается

Гибель Эмилиано Салы в январе 2019 года шокировала футбольный мир - аргентинский футболист летел в Уэльс, дабы подписать контракт с «Кардиффом» после прекрасных выступлений за «Нант», однако его самолёт рухнул в море и футболист погиб.

Валлийский клуб обратился в суд и потребовал возмещения убытков. Первоначально запрашиваемая сумма составляла 17 миллионов евро, однако как сообщает французское издание L'Equipe, в какой-то момент запросы возросли до фантастических 120 миллионов евро.

Пока что не сообщается, будут ли они удовлетворены, но по информации издания, семь миллионов «Кардифф» уже получил, а на предстоящей неделе состоится очередной раунд судебной тяжбы между клубами.