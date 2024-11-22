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​Гари Невилл: «Рэшфорд и Каземиро в отпуске? Это непрофессионально»

22 Ноября 2024 • 01:55 Комментировать

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл неприятно удивлён тем, что некоторые игроки клуба решили отправиться в отпуск вместо того, чтобы налаживать отношения с новым тренером команды. Напомним, что недавно в «Манчестер Юнайтед» сменился тренер, место нидерландского специалиста Эрика тен Хага занял португалец Рубин Аморим, ранние руководивший лиссабонским «Спортингом». Невилл считает подобное отношение непрофессиональным:

- В команду пришёл новый тренер, а вы отправляетесь в Соединённые Штаты Америки подзарядить батарейки? Это не профессионально, ещё и в США, где они получат джетлаг, и по возвращению ещё некоторое время будут выпадать из обоймы, - заявил Невилл.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гари Невилл
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