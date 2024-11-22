​Гари Невилл: «Рэшфорд и Каземиро в отпуске? Это непрофессионально»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл неприятно удивлён тем, что некоторые игроки клуба решили отправиться в отпуск вместо того, чтобы налаживать отношения с новым тренером команды. Напомним, что недавно в «Манчестер Юнайтед» сменился тренер, место нидерландского специалиста Эрика тен Хага занял португалец Рубин Аморим, ранние руководивший лиссабонским «Спортингом». Невилл считает подобное отношение непрофессиональным:

- В команду пришёл новый тренер, а вы отправляетесь в Соединённые Штаты Америки подзарядить батарейки? Это не профессионально, ещё и в США, где они получат джетлаг, и по возвращению ещё некоторое время будут выпадать из обоймы, - заявил Невилл.