«Вызов принят»: Рис Джеймс прокомментировал очередную травму

Капитан «Челси» Рис Джеймс высказался о своей новой травме.

В октябре правый защитник восстановился после повреждения, полученного во время предсезонной подготовке. Теперь же, проведя всего четыре матча после возвращения в строй, игрок снова угодил в лазарет, о чём недавно сообщил главный тренер «синих» Энцо Мареска.

«У меня всё в порядке – бывало и хуже, и лучше. Я принимаю ещё один вызов. В итоге я выйду победителем. Вопреки всем обстоятельствам», – приводит журналист Бен Джейкобс слова из обращения Джеймса.

В субботу лондонский коллектив сыграет на выезде против «Лестера». Встреча стартует в 15:30 по московскому времени.