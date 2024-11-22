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«Вызов принят»: Рис Джеймс прокомментировал очередную травму

22 Ноября 2024 • 01:43 Комментировать
Лестер
...
Челси
1 6.40 X 4.50 2 1.48
23.11 15:30

Капитан «Челси» Рис Джеймс высказался о своей новой травме.

В октябре правый защитник восстановился после повреждения, полученного во время предсезонной подготовке. Теперь же, проведя всего четыре матча после возвращения в строй, игрок снова угодил в лазарет, о чём недавно сообщил главный тренер «синих» Энцо Мареска.

«У меня всё в порядке – бывало и хуже, и лучше. Я принимаю ещё один вызов. В итоге я выйду победителем. Вопреки всем обстоятельствам», – приводит журналист Бен Джейкобс слова из обращения Джеймса.

В субботу лондонский коллектив сыграет на выезде против «Лестера». Встреча стартует в 15:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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ЛЕСТЕР ЧЕЛСИ
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