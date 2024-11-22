Аморим считает, что только одна позиция в «Манчестер Юнайтед» нуждается в срочном усилении

Новый рулевой «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим определил главную слабость команды.

Португалец возглавил «красных дьяволов» в начале текущего месяца, заменив Эрика тен Хага. Как сообщает журналистка Мелисса Редди, в «Юнайтед» считают, что большей части нынешнего состава удастся адаптироваться к тактической формации Аморима с тремя защитниками. Наставник полагает, что команда нуждается в срочном усилении только на одной позиции – речь о левом фланге обороны. Всё дело в проблемах с травмами Люка Шоу и Тирелла Маласии.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проведёт первый матч при Рубене Амориме – соперником будет «Ипсвич».