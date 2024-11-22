Мареска назвал причину ухода Палмера из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска ответил, почему «Манчестер Сити» продал Коула Палмера.

«Синие» приобрели англичанина у «горожан» в начале прошлого сезона, заплатив за трансфер 47 млн евро. Незадолго до этого должность ассистента Хосепа Гвардиолы в «Сити» покинул Мареска. Летом текущего года итальянец возглавил «Челси» и воссоединился с Палмером, уже ставшим ключевым игроком команды.

«Почему «Манчестер Сити» продал Палмера? Все в клубе знали, насколько он хорош. Единственная проблема была в том, что там и так много игроков. Трудно предоставить игровое время всем, но в «Сити» никто не считал, что Коул недостаточно хорош. Это очевидно», – сказал в беседе с TNT Sports Мареска.