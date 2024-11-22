Гвардиола: «Я думал, что этот сезон станет последним, но четыре поражения подряд...»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что передумал уходить из-за недавних неудач команды.

«Горожане» проиграли четыре последних матча перед уходом на международную паузу. В четверг клуб объявил о продлении контракта с Гвардиолой до 2027 года.

«Я чувствовал, что не могу уйти сейчас. Вот и всё. Возможно, дело в четырёх поражениях подряд... Мы заслужили шанс реабилитироваться и попытаться переломить ситуацию.

С начала сезона я много размышлял. Честно говоря, я думал, что этот сезон должен стать последним, но из-за проблем, с которыми мы столкнулись в последний месяц, я решил, что сейчас не время уходить. Я не хотел оставлять клуб на спаде», – передаёт журналист Бен Джейкобс слова Гвардиолы.