Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» следит за игроком «ПСЖ»

22 Ноября 2024 • 00:29 Комментировать
ПСЖ
...
Тулуза
1 1.33 X 5.50 2 8.50
Через 21 ч. 34 мин.

Вингер «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ привлёк интерес со стороны «Ливерпуля».

19-летний футболист редко выходит в стартовом составе парижского гранда, поэтому, по слухам, может сменить обстановку. Как сообщает журналист Бенсе Бочак, «Ливерпуль» следит за ситуацией Дуэ. Скауты английского гранда высоко оценивают способности перспективного француза.

Дезире Дуэ провёл 12 матчей за команду Луиса Энрике в нынешней кампании, записав на свой счёт одну результативную передачу. В августе «ПСЖ» приобрёл игрока у «Ренна» за 50 млн евро. Текущая стоимость восходящей звезды, по оценке Transfermarkt, составляет 40 млн евро.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль ПСЖ Дезире Дуэ трансферы футбола - лето 2025 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 22 Ноября
00:29
«Ливерпуль» следит за игроком «ПСЖ»
21 Ноября
21:22
Хакими договорился о новом контракте с «ПСЖ»
20:40
Хорошая ставка и прогноз на матч ПСЖ — Тулуза чемпионата Франции — 22 ноября 2024
19 Ноября
04:23
«ПСЖ» выдвинул «Ювентусу» требования по Шкриньяру
18 Ноября
21:30
«Манчестер Юнайтед» претендует на звёздного игрока «ПСЖ», но есть проблема
17 Ноября
23:13
«Арсенал» нашёл нового спортивного директора в другом топ-клубе
19:18
Коло-Муани: «Я даже не думал об уходе из «ПСЖ»
16 Ноября
21:35
Дембеле рассказал, когда завершит карьеру
15 Ноября
16:38
Никита Медведев оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ»
06:25
Луис Энрике недоволен игроком «ПСЖ»
12 Ноября
23:29
«ПСЖ» продлит контракт с защитником
20:28
Кафанов: «Уровень Сафонова вырос в «ПСЖ»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПСЖ ТУЛУЗА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Языковой скандал: Тренера сборной Украины попросили говорить на русском Буффон назвал самого сложного соперника – это не Роналду и не Месси Форвард «Барселоны» Левандовски выбрал клуб до конца карьеры Аморим хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» трёх звездных игроков Буффон рассказал, в чём увидел слабость Роналду Тренер «Зенита» Тимощук выиграл суд против Украины Аморим может указать на выход семи игрокам «Манчестер Юнайтед» В «Барселоне» приняли решение по Рафинье Ди Мария рассказал, чем Роналду отличается от Месси «Манчестер Сити» определил кандидата на замену Гвардиоле
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией Дзюба или Кержаков: чьи голы более значимы для сборной России Роналду в порядке: 39-летний форвард продолжает штамповать голы в Саудовской Аравии и Португалии «Наполи» принял решение по Кварацхелии на фоне интереса «Барселоны» и «ПСЖ»
Спортивные новости
СКА уверенно переиграл «Торпедо» в матче КХЛ «Трактор» разобрался с ЦСКА в матче КХЛ В Госдуме прокомментировали желание Монсона стать депутатом Московское «Динамо» выиграло у «Сибири» в КХЛ Ольховский оценил шансы Синнера на календарный «Большой шлем» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Ноября
01:19 · Англия. Премьер-лига
Мареска назвал причину ухода Палмера из «Манчестер Сити»
00:38 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я думал, что этот сезон станет последним, но четыре поражения подряд...»
00:29 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» следит за игроком «ПСЖ»
00:18 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал причину своего успеха в «Манчестер Сити»
00:06 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл нового защитника в другом клубе АПЛ слухи
21 Ноября
23:56 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «В «Манчестер Сити» у меня есть всё»
23:38 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба АПЛ претендуют на звезду «Ньюкасла» Гимараэса слухи
23:28 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола объяснил, почему продлил контракт с «Манчестер Сити»
20:36 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» может подписать игрока «Челси»
19:44 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу рассказал, когда ван де Вен вернётся в состав «Тоттенхэма»
19:06 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу высказался о дисквалификации Бентанкура на семь матчей
18:57 · Англия. Премьер-лига
Левандовски рассказал, как согласился перейти в клуб из Манчестера
18:16 · Англия. Премьер-лига
Аморима разочаровали некоторые игроки «Манчестер Юнайтед» – названа причина 3
18:14 · Англия. Премьер-лига
17 лет назад сборная Англии проиграла хорватам и не вышла на Евро-2008
17:54 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Иногда я тоже не могу себя контролировать»
17:13 · Англия. Премьер-лига
Родри рассказал о самом важном решении в жизни
16:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по форварду «ПСЖ»
15:49 · Англия. Премьер-лига
Терзич и ещё три тренера – в шорт-листе клуба из Лондона
15:38 · Англия. Премьер-лига
Капитан «Челси» снова травмировался
14:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выбрал приоритетную трансферную цель 1 слухи
12:37 · Англия. Премьер-лига
Порро не перейдёт в «Реал»
11:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за защитника «Спортинга» 1
11:18 · Англия. Премьер-лига
Три клуба АПЛ заинтересованы в ван Нистелрое 2
10:40 · Англия. Премьер-лига
Четыре топ-игрока вернулись в состав «Манчестер Сити»
09:34 · Англия. Премьер-лига
Стала известна позиция «Ливерпуля» по Тчуамени
Все новости