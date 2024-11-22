«Ливерпуль» следит за игроком «ПСЖ»

Вингер «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ привлёк интерес со стороны «Ливерпуля».

19-летний футболист редко выходит в стартовом составе парижского гранда, поэтому, по слухам, может сменить обстановку. Как сообщает журналист Бенсе Бочак, «Ливерпуль» следит за ситуацией Дуэ. Скауты английского гранда высоко оценивают способности перспективного француза.

Дезире Дуэ провёл 12 матчей за команду Луиса Энрике в нынешней кампании, записав на свой счёт одну результативную передачу. В августе «ПСЖ» приобрёл игрока у «Ренна» за 50 млн евро. Текущая стоимость восходящей звезды, по оценке Transfermarkt, составляет 40 млн евро.