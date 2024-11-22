Гвардиола назвал причину своего успеха в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о причинах успехов клуба.

Испанец продлил с «горожанами» контракт до 2027 года. За восемь лет под руководством наставника команде удалось выиграть множество трофеев, включая шесть титулов Премьер-лиги.

«Я никогда не чувствовал себя единственной причиной нашего успеха. Мне нравится быть частью успешного проекта и разделять победы со многими людьми. Думаю, ситуация не изменится, пока у нас есть хорошие игроки.

Полагаю, все знают, что причина успеха – шейх Мансур. Он взял на себя руководство, нанял всех людей. Все игроки, которые выступали здесь, и весь персонал – все внесли свой вклад, чтобы этот клуб стал таким, каким мы его знаем», – цитирует пресс-служба «Манчестер Сити» Гвардиолу.