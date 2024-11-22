«Ливерпуль» заинтересован в приобретении центрального защитника «Фулхэма» Йоакима Андерсена.

28-летний футболист стал трансферной целью «красных», ведущих поиски усиления линии обороны, докладывает CaughtOffside. Ранее появлялись известия об интересе к датчанину со стороны «Ювентуса».

Йоаким Андерсен выступает за «Фулхэм» с августа текущего года. На счету игрока один результативный пас в девяти матчах нынешней кампании за «дачников».

Ранее центрбек на протяжении трёх лет представлял цвета другого лондонского клуба – «Кристал Пэлас». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Андерсена в 35 млн евро.