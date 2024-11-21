Гвардиола: «В «Манчестер Сити» у меня есть всё»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, продливший контракт с клубом, полностью удовлетворён своим положением.

Как стало известно в четверг, испанец подписал с «горожанами» новое соглашение, рассчитанное до лета 2027 года. С начала текущего сезона и до недавних пор в СМИ активно велись разговоры о приближающемся уходе специалиста, однако тот признался, что имеет всё необходимое на нынешнем рабочем месте.

«Я уже много раз это говорил, но скажу ещё раз: здесь у меня есть всё, что только может пожелать тренер, и я очень это ценю», – приводит журналист Бен Джейкобс слова Гвардиолы, занимающего пост с середины 2016 года.