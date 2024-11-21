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Два топ-клуба АПЛ претендуют на звезду «Ньюкасла» Гимараэса слухи

21 Ноября 2024 • 23:38 Комментировать
Арсенал
...
Ноттингем Форест
1 1.35 X 4.90 2 9.00
23.11 18:00

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс по-прежнему интересен грандам Премьер-лиги.

Бразилец давно находится на радарах ведущих европейских клубов, но до конкретных переговоров дело не доходит. По данным Fichajes, на который ссылается Transfer News Live, «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал» хотели бы подписать 27-летнего хавбека уже в январе. Проблемой для потенциальных покупателей может стать запрос «сорок» – 100 млн фунтов стерлингов (около 120 млн евро).

Бруно Гимараэс выступает за «Ньюкасл» с начала 2022 года. В текущем сезоне футболист отыграл 14 матчей за команду Эдди Хау, отметившись одной результативной передачей.

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