Гвардиола объяснил, почему продлил контракт с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о решении заключить новый контракт с клубом.

53-летний наставник подписал с «горожанами» соглашение сроком до середины 2027 года, о чём стало известно вечером четверга.

«У меня действительно особые чувства к «Манчестер Сити». Вот почему я так счастлив остаться здесь ещё на два сезона. Спасибо всем за доверие и поддержку. Надеюсь, мы сможем добавить новые трофеи к уже выигранным», – приводит журналист Фабрицио Романо слова испанского специалиста.

Хосеп Гвардиола занимает должность во главе английского гранда с лета 2016 года. До переезда в Англию он работал в «Баварии» и «Барселоне».