Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити» официально

21 Ноября 2024 • 23:20 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
1 1.50 X 4.70 2 5.80
23.11 20:30

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

Испанец заключил с «горожанами» договор, рассчитанный до лета 2027 года, сообщается на официальном сайте клуба. Специалист проведёт во главе команды 11 лет, если отработает до истечения срока нового соглашения.

Под руководством Хосепа Гвардиолы «Манчестер Сити» шесть раз выигрывал Английскую премьер-лигу, дважды становился победителем Кубка лиги, четырежды добивался триумфа в Кубке Англии и однажды одержал победу в Лиге чемпионов. Также рулевой приводил манчестерский коллектив к успеху в Суперкубке Англии (трижды), Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

Новости по матчу

Сегодня, 21 Ноября
23:38
Два топ-клуба АПЛ претендуют на звезду «Ньюкасла» Гимараэса
23:28
Гвардиола объяснил, почему продлил контракт с «Манчестер Сити»
23:20
Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити»
19:06
Постекоглу высказался о дисквалификации Бентанкура на семь матчей
05:07
Родри рассказал, как оценивал свои шансы в споре с Винисиусом за «Золотой мяч»
04:12
Стало известно, в какой топ-клуб предпочитает перейти Вирц 3
03:19
Родри поделился яркими впечатлениями от игры против Месси
02:47
Родри сравнил Роналду и Месси
20 Ноября
15:50
Раскрыта важная деталь из нового контракта Гвардиолы с «Манчестер Сити» 4
01:34
В «Манчестер Сити» знали, что сохранят Гвардиолу 1
00:55
В «Тоттенхэме» не исключают продажу ключевого игрока
19 Ноября
23:54
Гвардиола продлит контракт с «Манчестер Сити»
18 Ноября
23:57
В «Манчестер Сити» нашли звёздную замену Уокеру
04:33
«Вест Хэм» нашёл замену Пакета в топ-клубе АПЛ
17 Ноября
07:32
Названы претенденты на звезду «Реал Сосьедада» Кубо
16 Ноября
20:33
Стало известно, останется ли Сон в «Тоттенхэме»
16:33
Гвардиола договорился с «Манчестер Сити» о продлении контракта 1
15 Ноября
18:21
Ковачич: Перерыв пойдёт на пользу «Манчестер Сити»
06:01
Родри – третий по среднему рейтингу в АПЛ в 2024 году, Холанн – лишь десятый
14 Ноября
23:27
Аке объяснил трудности «Манчестер Сити» в матчах с аутсайдерами АПЛ
03:26
Кукурелья объяснил, почему Родри заслужил «Золотой мяч»
01:28
Палмер: «Я не собирался переходить в «Челси», меня уговорили» 1
13 Ноября
22:12
Инсайдер Романо рассказал о планах «Тоттенхэма» по будущему Сона
16:21
«Манчестер Сити» снова потерял Доку
05:18
Грилиш может сменить «Манчестер Сити» на другой английский топ-клуб 3
03:14
Экс-капитан «Реала» Начо выбрал между Родри и Винисиусом 1
02:51
Родри поделился мнением о «Барселоне» Флика
01:49
Два топ-клуба Серии А поспорят за игрока «Тоттенхэма» Дрэгушина
12 Ноября
23:39
Родри назвал самый важный момент в своей карьере
23:04
Агуэро объяснил стабильность «Манчестер Сити» при Гвардиоле 1
22:32
Агуэро оценил шансы «Манчестер Сити» на трофеи
22:01
Родри рассказал, как получил сообщение от игрока «Манчестер Юнайтед» после травмы
17:32
Родри рассказал, почему Мората называл его тупым 1
17:18
Родри ответил, знал ли заранее о победе в голосовании на «Золотой мяч»
15:45
Родри: Когда я пришёл в «Манчестер Сити», Гвардиола собирался уйти через год
15:35
Родри назвал единственного игрока, который способен приблизиться к Месси и Роналду
11 Ноября
21:46
Команда, забивавшая больше всех мячей в текущем сезоне АПЛ, идёт на 10-м месте в таблице
16:31
«Манчестер Сити» решил купить одноклубника Захаряна
05:35
Салах – второй в рейтинге кандидатов на звание игрока сезона в АПЛ, Холанн – третий 1
04:50
Гвардиола: «Будет здорово, когда мы снова выиграем» 1
10 Ноября
06:53
«Реал», «Челси» и «Манчестер Сити» претендуют на игрока с ценником в 40 млн евро
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ТОТТЕНХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Языковой скандал: Тренера сборной Украины попросили говорить на русском Буффон назвал самого сложного соперника – это не Роналду и не Месси Форвард «Барселоны» Левандовски выбрал клуб до конца карьеры Аморим хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» трёх звездных игроков Буффон рассказал, в чём увидел слабость Роналду Тренер «Зенита» Тимощук выиграл суд против Украины Аморим может указать на выход семи игрокам «Манчестер Юнайтед» В «Барселоне» приняли решение по Рафинье Ди Мария рассказал, чем Роналду отличается от Месси «Манчестер Сити» определил кандидата на замену Гвардиоле
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией Дзюба или Кержаков: чьи голы более значимы для сборной России Что привело «Манчестер Сити» к серьёзному кризису Роналду в порядке: 39-летний форвард продолжает штамповать голы в Саудовской Аравии и Португалии
Спортивные новости
СКА уверенно переиграл «Торпедо» в матче КХЛ «Трактор» разобрался с ЦСКА в матче КХЛ В Госдуме прокомментировали желание Монсона стать депутатом Московское «Динамо» выиграло у «Сибири» в КХЛ Ольховский оценил шансы Синнера на календарный «Большой шлем» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Ноября
23:38 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба АПЛ претендуют на звезду «Ньюкасла» Гимараэса слухи
23:28 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола объяснил, почему продлил контракт с «Манчестер Сити»
20:36 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» может подписать игрока «Челси»
19:44 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу рассказал, когда ван де Вен вернётся в состав «Тоттенхэма»
19:06 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу высказался о дисквалификации Бентанкура на семь матчей
18:57 · Англия. Премьер-лига
Левандовски рассказал, как согласился перейти в клуб из Манчестера
18:16 · Англия. Премьер-лига
Аморима разочаровали некоторые игроки «Манчестер Юнайтед» – названа причина 2
18:14 · Англия. Премьер-лига
17 лет назад сборная Англии проиграла хорватам и не вышла на Евро-2008
17:54 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Иногда я тоже не могу себя контролировать»
17:13 · Англия. Премьер-лига
Родри рассказал о самом важном решении в жизни
16:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по форварду «ПСЖ»
15:49 · Англия. Премьер-лига
Терзич и ещё три тренера – в шорт-листе клуба из Лондона
15:38 · Англия. Премьер-лига
Капитан «Челси» снова травмировался
14:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выбрал приоритетную трансферную цель 1 слухи
12:37 · Англия. Премьер-лига
Порро не перейдёт в «Реал»
11:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за защитника «Спортинга» 1
11:18 · Англия. Премьер-лига
Три клуба АПЛ заинтересованы в ван Нистелрое 2
10:40 · Англия. Премьер-лига
Четыре топ-игрока вернулись в состав «Манчестер Сити»
09:34 · Англия. Премьер-лига
Стала известна позиция «Ливерпуля» по Тчуамени
08:34 · Англия. Премьер-лига
Звезда «Манчестер Сити» Холанн высказался о Гвардиоле
06:07 · Англия. Премьер-лига
«Арсеналу» интересен молодой талант из Испании 1
05:07 · Англия. Премьер-лига
Родри рассказал, как оценивал свои шансы в споре с Винисиусом за «Золотой мяч»
04:49 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» приняли решение по Холанну после продления контракта Гвардиолы 1 слухи
04:24 · Англия. Премьер-лига
Терри назвал игрока, который напомнил ему себя
04:12 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, в какой топ-клуб предпочитает перейти Вирц 3 слухи
Все новости