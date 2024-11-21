Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

Испанец заключил с «горожанами» договор, рассчитанный до лета 2027 года, сообщается на официальном сайте клуба. Специалист проведёт во главе команды 11 лет, если отработает до истечения срока нового соглашения.

Под руководством Хосепа Гвардиолы «Манчестер Сити» шесть раз выигрывал Английскую премьер-лигу, дважды становился победителем Кубка лиги, четырежды добивался триумфа в Кубке Англии и однажды одержал победу в Лиге чемпионов. Также рулевой приводил манчестерский коллектив к успеху в Суперкубке Англии (трижды), Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.