«Ювентус» может подписать игрока «Челси»

«Ювентус» работает над усилением своего состава. Как сообщает на своих страницах издание Tuttosport, туринский клуб заинтересован в подписании на левый фланг обороны Бена Чилуэлла из «Челси». Речь может пойти об аренде на вторую часть сезона. За это время 27-летний футболист по действующему контракту должен заработать 5 миллионов евро. В случае аренды «Ювентус» может взять на себя лишь часть оклада Чилуэлла.

В то же время отмечается, что защитник будет готов пойти на финансовые уступки ради игрового времени. В нынешнем сезоне Чилуэлл отыграл за «Челси» только тайм в одном из матчей Кубка лиги.