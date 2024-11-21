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«Ювентус» может подписать игрока «Челси»

21 Ноября 2024 • 20:36 Комментировать

«Ювентус» работает над усилением своего состава. Как сообщает на своих страницах издание Tuttosport, туринский клуб заинтересован в подписании на левый фланг обороны Бена Чилуэлла из «Челси». Речь может пойти об аренде на вторую часть сезона. За это время 27-летний футболист по действующему контракту должен заработать 5 миллионов евро. В случае аренды «Ювентус» может взять на себя лишь часть оклада Чилуэлла.

В то же время отмечается, что защитник будет готов пойти на финансовые уступки ради игрового времени. В нынешнем сезоне Чилуэлл отыграл за «Челси» только тайм в одном из матчей Кубка лиги.  

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