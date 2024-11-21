Постекоглу рассказал, когда ван де Вен вернётся в состав «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу рассказал, когда защитник Микки ван де Вен вернётся в основной состав «шпор».

«Он тренируется на поле, но ему нужно ещё пару недель. Надеемся, что к середине декабря он вернется, будет вовлечен и будет играть», - делится словами Постекоглу Фабрицио Романо в своей соцсети.

В текущем сезоне у защитника в активе 10 проведённых матчей в рамках всех официальных турниров, в них он два раза оформлял голевые передачи.

В турнирной таблице АПЛ «шпоры» на данный момент расположились на десятом месте с 16 баллами в активе. Также клуб выступает в Лиге Европы.