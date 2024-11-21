Постекоглу высказался о дисквалификации Бентанкура на семь матчей

Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур получил семь матчей дисквалификации в Англии за слова. Говоря о Хын Мин Соне, Бентанкур сообщил, что ему сложно различать корейцев. В итоге уругвайца наказали за проявление расизма. Комментарий на этот счёт дал рулевой «шпор» Анге Постекоглу.

«Я полностью поддерживаю решение клуба обжаловать столь строгую дисквалификацию. Бентанкур понимает, что совершил ошибку, и, как я уже говорил, он был готов принять наказание. Как клуб мы будем его поддерживать. Он выдающийся человек и одноклубник, который совершил ошибку», - сказал Постекоглу Sky Sports.