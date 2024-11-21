Левандовски рассказал, как согласился перейти в клуб из Манчестера

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вспомнил историю, которая произошла в 2012 году. Тогда польский футболист дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед». Впрочем, трансфер в итоге не состоялся.

«Я сказал «да» «Манчестер Юнайтед». Потому что когда тебе звонит сэр Алекс Фергюсон, отказаться невозможно. Но также я помню разговор с президентом дортмундской «Боруссии». Он сказал, что я нужен клубу, и что они не продадут меня в «Манчестер Юнайтед», - рассказал Левандовски Рио Фердинанду в программе Rio Meets.

За «Боруссию» Левандовски играл до конца сезона 2013/2014, прежде чем перебраться в «Баварию».