Аморима разочаровали некоторые игроки «Манчестер Юнайтед» – названа причина

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим был разочарован некоторыми футболистами на первых тренировках. Как сообщает The Sun, португальский тренер был недоволен интенсивностью работы. Несколько раз Аморим призывал игроков действовать быстрее.

По данным источника, Аморим уже определил ряд футболистов, которые не впишутся в его систему. Португалец сейчас работает над тем, чтобы «Манчестер Юнайтед» играл по его любимой схеме 3-4-3.

Дебютный матч на тренерском мостике «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим проведёт в воскресенье, 24 ноября, - против «Ипсвича».