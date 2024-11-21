17 лет назад сборная Англии проиграла хорватам и не вышла на Евро-2008

Ровно 17 лет назад национальная сборная Англии уступила сборной Хорватии в отборе на чемпионат Европы 2008 года и не прошла на крупный турнир впервые в истории.

Поединок в Лондоне завершился со счётом 2:3 в пользу «шашечных», а решающий гол балканской команды оформил Младен Петрич. Отметим, что перед этим матчем хорваты уже оформили путёвку на Евро, а за второе место отборочной группы боролись команды Англии и России.

В итоге благодаря поражению англичан и победе России над Андоррой (1:0) россияне вышли на Евро-2008, где стали бронзовыми призёрами турнира. Англичане отстали всего лишь на один балл.

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