Гвардиола: «Иногда я тоже не могу себя контролировать»

Недавно «Манчестер Сити» показал отрывок из документального фильма о прошлом сезоне. В этом отрывке главный тренер команды Хосеп Гвардиола кричит на футболистов в раздевалке. Испанский специалист дал комментарий на этот счёт.

«Иногда я не очень горжусь после игр, когда со злостью передаю эмоции своим футболистам. Я человек, и я совершаю ошибки, но мне это не нравится. Иногда я тоже не могу себя контролировать», - цитирует Гвардиолу портал Goal.

«Манчестер Сити» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. От лидирующего «Ливерпуля» команда Гвардиолы отстаёт на пять очков.