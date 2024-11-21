Родри рассказал о самом важном решении в жизни

Полузащитник Родри, который в конце октября выиграл «Золотой мяч», вспомнил, как переживал непростые моменты в юном возрасте.

«В какой-то момент футбол перестаёт быть хобби и становится профессией. Если ты хочешь достичь вершины, то отдаёшь всё, не зная, получишь ли что-нибудь. У меня не было нормальной юности, я упустил много моментов. Самым важным решением моей жизни было уехать из семьи в «Вильярреал». Было сложно. Между 17 и 19 годами было важно сделать прыжок. Я звонил отцу, убитый горем, и спросил, чём смысл всего того, чем я жертвовал. Он сказал, что в предстоящий год я должен отдать все себя и забыть о последствиях», - сказал Родри El Hormiguero.

Родри в настоящий момент восстанавливается после получения серьёзной травмы колена.