«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по форварду «ПСЖ»

«Манчестер Юнайтед» планирует усилить состав в зимнее трансферное окно. Как сообщает Le10Sport, «красные дьяволы» начали переговоры по форварду «ПСЖ» Рандалю Коло-Муани.

По данным источника, манкунианцы не имеют денег на совершение полноценного трансфера Коло-Муани. Гранд Премьер-лиги рассчитывает договориться об аренде 25-летнего нападающего на вторую часть сезона 2024/2025.

В нынешнем сезоне Рандаль Коло-Муани поучаствовал в 12 официальных матчах «ПСЖ». В них форвард записал на свой счёт два гола. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Коло-Муани в 40 миллионов евро.