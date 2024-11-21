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«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по форварду «ПСЖ»

21 Ноября 2024 • 16:42 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» планирует усилить состав в зимнее трансферное окно. Как сообщает Le10Sport, «красные дьяволы» начали переговоры по форварду «ПСЖ» Рандалю Коло-Муани.

По данным источника, манкунианцы не имеют денег на совершение полноценного трансфера Коло-Муани. Гранд Премьер-лиги рассчитывает договориться об аренде 25-летнего нападающего на вторую часть сезона 2024/2025.

В нынешнем сезоне Рандаль Коло-Муани поучаствовал в 12 официальных матчах «ПСЖ». В них форвард записал на свой счёт два гола. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Коло-Муани в 40 миллионов евро.

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Манчестер Юнайтед ПСЖ Рандаль Коло-Муани трансферы футбола - зима 2025 ещё теги
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