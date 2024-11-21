Терзич и ещё три тренера – в шорт-листе клуба из Лондона

В «Вест Хэме» недовольны результатами команды, и Хулен Лопетеги в обозримом будущем может быть уволен. Как сообщает The Guardian, руководители лондонского клуба уже рассматривают других кандидатов на пост главного тренера.

На страницах Daily Mail говорится о том, что в шорт-листе «молотобойцев» есть четыре специалиста. В список входят Эдин Терзич, Роджер Шмидт, Себастьян Хёнесс и Каспер Юльманн.

Хёнесс тренирует «Штутгарт», а остальные три специалиста из шорт-листа в настоящий момент не имеют работы.

«Вест Хэм» на текущий момент располагается на 14-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.