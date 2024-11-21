Капитан «Челси» снова травмировался

Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс снова выбыл из строя. Об этом рассказал наставник «синих» Энцо Мареска.

— Рис почувствовал небольшой дискомфорт. Мы не будем рисковать им в ближайшем матче, — заявил Мареска журналистам.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги 24-летний Джеймс появился на поле в четырех играх, в которых не отметился голевыми действиями.

После 11 туров «Челси» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, имея в своей копилке 19 баллов.

В субботу, 23 ноября, «Челси» сыграет в гостях с «Лестером». Старт поединка запланирован на 15:30 по столичному времени.