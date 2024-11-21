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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Капитан «Челси» снова травмировался

21 Ноября 2024 • 15:38 Комментировать
Лестер
...
Челси
1 6.30 X 4.50 2 1.50
23.11 15:30

Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс снова выбыл из строя. Об этом рассказал наставник «синих» Энцо Мареска.

— Рис почувствовал небольшой дискомфорт. Мы не будем рисковать им в ближайшем матче, — заявил Мареска журналистам.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги 24-летний Джеймс появился на поле в четырех играх, в которых не отметился голевыми действиями.  

После 11 туров «Челси» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, имея в своей копилке 19 баллов.

В субботу, 23 ноября, «Челси» сыграет в гостях с «Лестером». Старт поединка запланирован на 15:30 по столичному времени.

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