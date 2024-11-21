Английский «Манчестер Юнайтед» нацелился на подписании атакующего полузащитника «Лилля» Анхеля Гомеса. Об этом сообщает The Sun Football.

По данным источника, 24-летний Гомес является главной трансферной целью нового главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима. Отмечается, что игра защитника давно привлекает португальского специалиста.

В текущем сезоне Гомес принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых забил один мяч и сделал один ассист.

Действующий контракт футболиста с «Лиллем» истекает летом 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Гомеса в 28 млн евро.