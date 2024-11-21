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Порро не перейдёт в «Реал»

21 Ноября 2024 • 12:37 Комментировать

Защитник «Тоттенхэма» Педро Порро не перейдёт в мадридский «Реал».

Как сообщает Diario AS, мадридцы не будут бороться за Порро из-за высокого ценника. «Тоттенхэм» не собирается расставаться со своим основным игроком за сумму меньшую 70 миллионов евро. «Сливочные» отдают предпочтение защитнику «Ливерпуля» Тренту Александеру-Арнольду, потому что англичанина можно подписать бесплатно.

25-летний Порро перешёл в «Тоттенхэм» из «Спортинга» в 2023-м году, сумма трансфера составила порядка 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне испанец принял участие в 13 матчах «шпор», забил один гол и отдал две голевые передачи, его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2028 года.

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