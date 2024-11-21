«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за защитника «Спортинга»

Защитник «Спортинга» Усман Диоманде может перебраться в Английскую премьер-лигу.

Как сообщает Metro, интерес к ивуарийцу проявляют сразу три английских топ-клуба: «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Экс-наставник «Спортинга» Рубен Аморим, ныне возглавляющий «манкунианцев», уже общался с Диоманде и уведомил его о желании продолжить работать вместе. Отмечается, что сам 20-летний защитник склоняется к переходу в «Манчестер Юнайтед», потому что верит в своё развитие именно под руководством Аморима. В контракте Усмана со «Спортингом» прописана сумма отступных, которая состваляет порядка 80 миллионов евро.