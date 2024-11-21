Три клуба АПЛ заинтересованы в ван Нистелрое

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой останется в Английской премьер-лиге.

Как сообщает Football Insider, интерес к голландскому специалисту проявляют сразу несколько клубов, в число которых входят «Саутгемптон», «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас».

Напомним, что ван Нистелрой временно возглавлял «Манчестер Юнайтед», под его руководством команда, одержала три победы и однажды сыграла вничью. Португальский специалист Рубен Аморим, назначенный на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед», решил не брать легендарного нападающего в свой штаб, несмотря на желание самого ван Нистелроя.