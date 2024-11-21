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Четыре топ-игрока вернулись в состав «Манчестер Сити»

21 Ноября 2024 • 10:40 Комментировать

В стане «Манчестер Сити» радостные новости. Как информирует пресс-служба «горожан», сразу четыре игрока вернулись к тренировочному процессу в преддверии встречи с лондонским «Тоттенхэмом» в рамках 12-го тура Премьер-лиги.

В общую группу вернулись полузащитники Кевин де Брёйне и Джек Грилиш, а также защитники Джон Стоунс и Мануэль Аканджи.

Матч между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» состоится на стадионе в Манчестере. Начало поединка запланировано в 20:30 по московскому времени. После 11 туров Премьер-лиги «горожане» с 23 баллами занимают второе место в турнирной таблице, а лондонцы (16) находятся на десятой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джон Стоунс Джек Грилиш Кевин де Брёйне Мануэль Аканджи ещё теги
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