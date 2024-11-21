Четыре топ-игрока вернулись в состав «Манчестер Сити»

В стане «Манчестер Сити» радостные новости. Как информирует пресс-служба «горожан», сразу четыре игрока вернулись к тренировочному процессу в преддверии встречи с лондонским «Тоттенхэмом» в рамках 12-го тура Премьер-лиги.

В общую группу вернулись полузащитники Кевин де Брёйне и Джек Грилиш, а также защитники Джон Стоунс и Мануэль Аканджи.

Матч между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» состоится на стадионе в Манчестере. Начало поединка запланировано в 20:30 по московскому времени. После 11 туров Премьер-лиги «горожане» с 23 баллами занимают второе место в турнирной таблице, а лондонцы (16) находятся на десятой строчке.