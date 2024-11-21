Стала известна позиция «Ливерпуля» по Тчуамени

«Ливерпуль» пока не будет подписывать полузащитника мадридского «Реала» Орельена Тчуамени. Об этом сообщил британский инсайдер Джеймс Пирс.
«В «Реале» начали часто обсуждать будущее Тчуамени. Если верить слухам, его хотят продать. «Ливерпуль»? Информация по «красным» появилась из-за того, что несколько лет назад они были заинтересованы в его подписании. Но на данном этапе, согласно моим данным, нет ничего конкретного. Посмотрим, что будет в январе», - передает слова Пирса This is Anfield.
Орельен выступает за «королевский» клуб с лета 2022 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает по окончании сезона-2027/2028. Его рыночный ценник – 100 миллионов евро.
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