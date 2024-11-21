Стала известна позиция «Ливерпуля» по Тчуамени

«В «Реале» начали часто обсуждать будущее Тчуамени. Если верить слухам, его хотят продать. «Ливерпуль»? Информация по «красным» появилась из-за того, что несколько лет назад они были заинтересованы в его подписании. Но на данном этапе, согласно моим данным, нет ничего конкретного. Посмотрим, что будет в январе», - передает слова Пирса This is Anfield.