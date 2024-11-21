Звезда «Манчестер Сити» Холанн высказался о Гвардиоле

«Надеюсь, что контракт будет продлен. Гвардиола был очень важен для меня в первые 2,5 года. Хотелось бы, чтобы он остался здесь как можно дольше. Мне нравится работать под руководством Пепа», - передает слова норвежского бомбардира таблоид Daily Mail.