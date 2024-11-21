Звезда «Манчестер Сити» Холанн высказался о Гвардиоле

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался о возможном продлении контракта между главным тренером команды Хосепом Гвардиолой и «горожанами».
«Надеюсь, что контракт будет продлен. Гвардиола был очень важен для меня в первые 2,5 года. Хотелось бы, чтобы он остался здесь как можно дольше. Мне нравится работать под руководством Пепа», - передает слова норвежского бомбардира таблоид Daily Mail.
Эрлинг защищает цвета английского гранда с 2022 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в 2027-м. В текущей игровой кампании скандинавский форвард провел 16 поединков, записав себе в актив 15 забитых мячей.
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