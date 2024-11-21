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«Арсеналу» интересен молодой талант из Испании

21 Ноября 2024 • 06:07 Комментировать
Арсенал
...
Ноттингем Форест
1 1.35 X 4.90 2 9.00
23.11 18:00

Полузащитник «Лас-Пальмаса» Альберто Молейро попал на радары лондонского «Арсенала».

«Жёлтые» рассмотрят возможность продажи 21-летнего футболиста после завершения сезона, если не смогут договориться с ним о новом контракте. По данным Superdeporte, интерес к испанцу проявляет «Арсенал». Игрок одобряет вариант с переездом в Лондон – он считает проект «канониров» интересным. Стоимость трансфера может составить порядка 20 млн евро.

Альберто Молейро отметился четырьмя голами в 13 матчах нынешнего розыгрыша Ла Лиги. Контракт атакующего хавбека молодёжной сборной Испании с «Лас-Пальмасом» рассчитан до середины 2026 года.

Ранее Молейро признавался, что хотел бы поиграть за «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Лас-Пальмас Альберто Молейро трансферы футбола - лето 2025 ещё теги

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