«Арсеналу» интересен молодой талант из Испании

Полузащитник «Лас-Пальмаса» Альберто Молейро попал на радары лондонского «Арсенала».

«Жёлтые» рассмотрят возможность продажи 21-летнего футболиста после завершения сезона, если не смогут договориться с ним о новом контракте. По данным Superdeporte, интерес к испанцу проявляет «Арсенал». Игрок одобряет вариант с переездом в Лондон – он считает проект «канониров» интересным. Стоимость трансфера может составить порядка 20 млн евро.

Альберто Молейро отметился четырьмя голами в 13 матчах нынешнего розыгрыша Ла Лиги. Контракт атакующего хавбека молодёжной сборной Испании с «Лас-Пальмасом» рассчитан до середины 2026 года.

Ранее Молейро признавался, что хотел бы поиграть за «Барселону».