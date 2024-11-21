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Родри рассказал, как оценивал свои шансы в споре с Винисиусом за «Золотой мяч»

21 Ноября 2024 • 05:07 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
1 1.50 X 4.70 2 5.80
23.11 20:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри ответил, готовился ли поднять над головой престижную индивидуальную награду.

Очевидным фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» считался Винисиус Жуниор – в прессе даже досрочно «вручали» приз бразильцу. Незадолго до самой церемонии появились сведения о победе Родри, которые в итоге подтвердились. Испанец опередил форварда мадридского «Реала» по итогам голосования на 41 балл.

«Я был не слишком оптимистичен. Однако в день церемонии мне начали поступать сообщения о моей победе, я видел реакцию людей. Это был сюрприз», – поведал в интервью El Hormiguero 28-летний хавбек.

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