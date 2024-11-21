«Манчестер Сити» усиленно займётся вопросом продления контракта нападающего Эрлинга Холанна.

Информация о заинтересованности «горожан» в заключении нового договора с норвежской суперзвездой фигурирует в СМИ не первый месяц. Теперь же, когда клубу удалось договориться с главным тренером Хосепом Гвардиолой о новом контракте, начнётся активная работа над пролонгацией соглашения Холанна, сообщает журналист Мартин Блэкберн. Если всё пойдёт по плану, игрок подпишет сделку сроком на четыре-пять лет, по условиям которой сможет заработать порядка 100 млн фунтов стерлингов (120 млн евро) без учёта бонусов.

Эрлинг Холанн выступает за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. Футболист отметился 105 голами в 114 матчах за команду Гвардиолы.