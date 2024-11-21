Терри назвал игрока, который напомнил ему себя

Знаменитый экс-защитник «Челси» Джон Терри назвал футболиста, похожего на него манерой игры.

43-летний англичанин, ныне работающий в академии «синих», выделил Альфи Гилкриста. 20-летний центрбек проводит текущий сезон в «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды.

«Гилкрист напомнил мне меня самого буквально с первых тренировок, на которых я его видел. Надеюсь, он вернётся в «Челси» и сможет пробиться в нашу команду. Альфи и вся его семья поддерживают «Челси», – приводит журналист Киран Джилл слова Терри.

Альфи Гилкрист провёл 17 матчей за первую команду лондонского гранда, отметившись одним голом. В текущей кампании игрок принял участие в 15 поединках «Шеффилд Юнайтед» в рамках Чемпионшипа.