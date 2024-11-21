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Стало известно, в какой топ-клуб предпочитает перейти Вирц слухи

21 Ноября 2024 • 04:12 Комментировать
Байер Л
...
Хайденхайм
1 1.19 X 7.40 2 13.00
23.11 17:30

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры.

21-летний футболист интересен множеству грандов, в числе которых «Бавария», мадридский «Реал», «Ливерпуль» и другие ведущие клубы Европы. По сведениям CaughtOffside, сам немец в настоящий момент склоняется к переходу в «Манчестер Сити». Стоимость потенциального трансфера оценивается в 120 млн евро.

Флориан Вирц принял участие в 17 матчах «Байера» в нынешнем сезоне, отметившись семью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с «фармацевтами» рассчитан до середины 2027 года.

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Манчестер Сити Флориан Вирц Байер трансферы футбола - лето 2025 ещё теги

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