Стало известно, в какой топ-клуб предпочитает перейти Вирц

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры.

21-летний футболист интересен множеству грандов, в числе которых «Бавария», мадридский «Реал», «Ливерпуль» и другие ведущие клубы Европы. По сведениям CaughtOffside, сам немец в настоящий момент склоняется к переходу в «Манчестер Сити». Стоимость потенциального трансфера оценивается в 120 млн евро.

Флориан Вирц принял участие в 17 матчах «Байера» в нынешнем сезоне, отметившись семью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с «фармацевтами» рассчитан до середины 2027 года.