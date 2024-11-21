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«Челси» претендует сразу на двух игроков «Барселоны» слухи

21 Ноября 2024 • 04:04 Комментировать
Лестер
...
Челси
1 6.30 X 4.50 2 1.50
23.11 15:30

Лондонский «Челси» присматривается к двум футболистам «Барселоны».

Речь о защитниках Жюле Кунде и Рональде Араухо. По сообщениям TBR Football, в списке интересов «синих» фигурируют оба игрока. Ранее появлялась информация о готовности каталонского гранда расстаться с одним из многочисленных защитников летом следующего года, однако продажа звёздных француза и уругвайца вряд ли входит в планы «сине-гранатовых».

Стоимость 26-летнего Кунде, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 55 млн евро. Ценник 26-летнего Араухо на том же портале – 70 млн евро. Первый связан с клубом контрактом до 2027 года, в то время как соглашение второго истекает годом раньше.

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Челси Барселона Рональд Араухо Жюль Кунде трансферы футбола - лето 2025 ещё теги

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