«Челси» претендует сразу на двух игроков «Барселоны»

Лондонский «Челси» присматривается к двум футболистам «Барселоны».

Речь о защитниках Жюле Кунде и Рональде Араухо. По сообщениям TBR Football, в списке интересов «синих» фигурируют оба игрока. Ранее появлялась информация о готовности каталонского гранда расстаться с одним из многочисленных защитников летом следующего года, однако продажа звёздных француза и уругвайца вряд ли входит в планы «сине-гранатовых».

Стоимость 26-летнего Кунде, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 55 млн евро. Ценник 26-летнего Араухо на том же портале – 70 млн евро. Первый связан с клубом контрактом до 2027 года, в то время как соглашение второго истекает годом раньше.