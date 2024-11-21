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В «Арсенале» считают, что Гюлер может стать «новым Эдегором»

21 Ноября 2024 • 03:36 Комментировать
Арсенал
...
Ноттингем Форест
1 1.35 X 4.90 2 9.00
23.11 18:00

Лондонский «Арсенал» заинтересован в подписании полузащитника мадридского «Реала» Арды Гюлера.

Об интересе «канониров» к 19-летнему футболисту сообщалось на днях. По информации Diario Sport, в английском клубе считают, что турок может повторить успешный путь Мартина Эдегора, также не получавшего достаточно практики в «Реале» на старте карьеры, а затем громко заявившего о себе в Лондоне. 

В «Арсенале» хотели бы арендовать Гюлера в зимнее трансферное окно. В январе 2021 года такой путь проделал Эдегор, впоследствии выкупленный «пушкарями» за 35 млн евро.

Стоимость Арды Гюлера оценивается порталом Transfermarkt в 45 млн евро. Его контракт с грандом Ла Лиги рассчитан до 2029 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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