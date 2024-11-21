Родри поделился яркими впечатлениями от игры против Месси

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес вспомнил, каково играть против Лионеля Месси.

Испанец противостоял аргентинскому форварду во времена выступления за «Вильярреал» и «Атлетико», когда Месси ещё представлял «Барселону». Последнее столкновение состоялось в сезоне-2021/22 – тогда «Манчестер Сити» играл с «ПСЖ» в групповой стадии Лиги чемпионов.

«Когда Месси получает мяч, ты думаешь: «О, это опасно». Впервые играя против него, я пытался отобрать мяч, но он уворачивался так, словно я бык на ринге. У меня сразу возникало ощущение, что произойдёт что-то плохое», – поведал в интервью El Hormiguero Родри, также в очередной раз добавив, что считает Месси величайшим футболистом всех времён.