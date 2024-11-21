Родри сравнил Роналду и Месси

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес рассказал, что думает о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

«Роналду смог конкурировать с Месси, не имея такого невероятного таланта, как у Лео. Как игрок, противостоявший им обоим, ты знаешь разницу.

В случае с Криштиану мы не хотели, чтобы он оказывался в нашей штрафной площади, поскольку там он был смертоносен. Месси же опасен на любом участке поля», – рассказал в интервью El Hormiguero испанский хавбек.

В конце октября Родри стал обладателем «Золотого мяча». Криштиану Роналду выигрывал эту награду пять раз, а Лионель Месси – рекордные восемь.