«Манчестер Юнайтед» нашёл альтернативу Дэвису

В «Манчестер Юнайтед» рассматривают различные варианты усиления левого края обороны.

Клуб намерен подписать нового левого защитника в летнее трансферное окно – такова приоритетная задача на рынке. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, в списке целей «красных дьяволов» фигурирует не только Альфонсо Дэвис из «Баварии», но и Милош Керкез из «Борнмута». Но и этими вариантами всё не ограничивается – есть и другие кандидатуры.

Дэвис покинет «Баварию» свободным агентом по окончании сезона, если не продлит истекающий контракт. Оценочная стоимость Керкеза на портале Transfermarkt – 20 млн евро.