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«Манчестер Юнайтед» нашёл альтернативу Дэвису

21 Ноября 2024 • 02:35 Комментировать
Бавария
...
Аугсбург
1 1.11 X 11.00 2 18.00
22.11 22:30

В «Манчестер Юнайтед» рассматривают различные варианты усиления левого края обороны.

Клуб намерен подписать нового левого защитника в летнее трансферное окно – такова приоритетная задача на рынке. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, в списке целей «красных дьяволов» фигурирует не только Альфонсо Дэвис из «Баварии», но и Милош Керкез из «Борнмута». Но и этими вариантами всё не ограничивается – есть и другие кандидатуры.

Дэвис покинет «Баварию» свободным агентом по окончании сезона, если не продлит истекающий контракт. Оценочная стоимость Керкеза на портале Transfermarkt – 20 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Борнмут Альфонсо Дэвис Милош Керкез трансферы футбола - лето 2025 ещё теги

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