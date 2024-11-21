Три европейских топ-клуба интересуются лидером «Аталанты»

Центральный полузащитник «Аталанты» Эдерсон Лоуренсо может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato, интерес к бразильцу проявляют «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Ювентус». Отмечается, что «Аталанта» будет готова расстаться с одним из своих лидеров за 60 миллионов евро.

25-летний Эдерсон принял участие в 17 матчах «Аталанты» в нынешнем сезоне, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Действующее соглашение полузащитника с итальянским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.

После 12 туров подопечные Гасперини занимают второе место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидера на один зачётный балл.