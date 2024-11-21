«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» интересуются полузащитником «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Как сообщает fichajes, интерес к уругвайскому полузащитнику проявляют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Отмечается, что мадридский «Реал» не горит желанием расставаться с футболистом, а в контракте прописана космическая сумма отступных.

26-летний Вальверде сыграл 17 матчей за «сливочных» в нынешнем сезоне, отметился тремя забитыми голами и двумя голевыми передачами. Действующее соглашение Федерико с клубом из Мадрида рассчитано до 30 июня 2029 года, а его трансферная стоимость оценивается в 130 миллионов евро.