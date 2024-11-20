«Ливерпуль» готов предложить 80 миллионов евро за полузащитника «Реал Сосьедада»

Английский гранд проявляет интерес к вингеру «Реал Сосьедада» Такефусе Кубо.

Как сообщает fichajes, интерес к японскому полузащитнику проявляет «Ливерпуль», который готов выложить 80 миллионов евро за футболиста. Отмечается, что «Реал Сосьедад» вряд ли сможет отказаться от столь щедрого предложения. Видеть Кубо в «Ливерпуле» хочет лично Слот, которого привлекают креативность и работоспособность Такефусе.

23-летний японец принял участие в 16 матчах «Реал Сосьедада» в нынешнем сезоне и отметился тремя забитыми голами. Действующее соглашение Кубо, которое он подписал зимой, действует до 30 июня 2029 года.