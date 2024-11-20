«Челси» определился с суммой, за которую отпустит Фернандеса в «Реал»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес может перебраться в испанский топ-клуб.

Как сообщает Defensa Central, в услугах аргентинца очень заинтересован мадридский «Реал». Лондонцы определились с суммой, за которую они готовы расстаться с Фернандесом, она составляет 120 миллионов евро.

23-летний полузащитник перешёл в «Челси» около двух лет назад из «Бенфики», сумма трансфера составила 121 миллион евро. В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 15 матчах «Челси» и отметился пятью голевыми передачами, три из них он сделал в матче Лиги конференций с «Ноа».

Контракт Ферандеса с клубом из Англии рассчитан до 30 июня 2023 года.