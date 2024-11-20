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«Бавария» не будет бороться с «Ливерпулем» за Мармуша — известна причина слухи

20 Ноября 2024 • 19:49 Комментировать (1)
Бавария
...
Аугсбург
1 1.11 X 10.50 2 17.00
22.11 22:30

Появилась новая информация о будущем центрального нападающего «Айнтрахта» Омара Мармуша.

Как утверждает журналист Кристиан Фальк, «Бавария» не станет вести борьбу с «Ливерпулем» за 25-летнего форварда. В мюнхенском клубе считают, что цена Мармуша в 50-60 миллионов евро слишком завышена для игрока, в котором у команды нет острой необходимости.

В нынешнем сезоне Мармуш принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, забил 14 мячей и стал автором десяти результативных передач.

Действующий трудовой договор египтянина с «Айнтрахтом» рассчитан до середины 2027 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Айнтрахт Франкфурт Омар Мармуш трансферы футбола - зима 2025 ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Барсaфобия
20 Ноября 2024 в 19:59
Он вингер!
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