Появилась новая информация о будущем центрального нападающего «Айнтрахта» Омара Мармуша.

Как утверждает журналист Кристиан Фальк, «Бавария» не станет вести борьбу с «Ливерпулем» за 25-летнего форварда. В мюнхенском клубе считают, что цена Мармуша в 50-60 миллионов евро слишком завышена для игрока, в котором у команды нет острой необходимости.

В нынешнем сезоне Мармуш принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, забил 14 мячей и стал автором десяти результативных передач.

Действующий трудовой договор египтянина с «Айнтрахтом» рассчитан до середины 2027 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 40 млн евро.