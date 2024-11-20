В АПЛ могут снова отложить внедрение новой технологии фиксации офсайда

В некоторых турнирах сейчас используется полуавтоматическая система фиксации офсайда. Она анализирует положение игроков и позволяет быстрее фиксировать «вне игры», ведь видеоассистентам не нужно рисовать линии вручную. В Английской премьер-лиге планировали запустить систему осенью, но ранее отложили сроки на январь.

Теперь, как сообщает на своих страницах издание The Times, в АПЛ могут сдвинуть сроки на следующий сезон. Клубы Премьер-лиги считают, что система недостаточно совершенна, чтобы запускать её в ближайшие месяцы. Тестирование системы будет продолжаться.

Лидером АПЛ сейчас является «Ливерпуль».